"Тяжело за два дня перестроиться". Игрок "Родины" - о работе с новым главным тренером

До игры с ЦСКА мы успели поработать только над обороной. Но не очень получилось, как видите. Тяжело за два дня перестроиться, впитать все его мысли, даже не физически, а именно в голове.
Очень много информации, но у нас все будет нормально", - сказал Волков.
Футбольный клуб "Родина" официально представил нового главного тренера 8 октября. Контракт с Джонатаном Альбой был подписан до лета 2028 года.
Под руководством испанского специалиста московская команда провела гостевой матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором потерпела разгромное поражение от ЦСКА со счетом 0:3.
Завтра, 15 октября, "Родина" сыграет на своем поле против столичного "Спартака" в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.
Источник: "Матч ТВ"