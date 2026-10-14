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"Тяжело за два дня перестроиться". Игрок "Родины" - о работе с новым главным тренером

Вратарь "Родины" Сергей Волков поделился мнением о работе под руководством нового главного тренера Джонатана Альбы.
Фото: ФК "Родина"
"Мы много чего можем натренировать до матча со "Спартаком" с новым тренером.

До игры с ЦСКА мы успели поработать только над обороной. Но не очень получилось, как видите. Тяжело за два дня перестроиться, впитать все его мысли, даже не физически, а именно в голове.

Очень много информации, но у нас все будет нормально", - сказал Волков.

Футбольный клуб "Родина" официально представил нового главного тренера 8 октября. Контракт с Джонатаном Альбой был подписан до лета 2028 года.

Под руководством испанского специалиста московская команда провела гостевой матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором потерпела разгромное поражение от ЦСКА со счетом 0:3.

Завтра, 15 октября, "Родина" сыграет на своем поле против столичного "Спартака" в рамках 4-го тура Пути РПЛ Кубка России.

Источник: "Матч ТВ"

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