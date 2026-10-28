Пресс-служба турецкого клуба опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором футболистам предложили назвать наиболее известного человека, чей номер телефона есть в их контактах.
Батраков назвал бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Артёма Дзюбу. Его одноклубники вспомнили других известных футболистов. Рафаэл Леау назвал Криштиану Роналду, а Лукас Торрейра - Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.
Напомним, Батраков перешёл в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в августе 2026 года. 21-летний россиянин провёл за турецкую команду 10 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.
Дзюба, Роналду и Кавани: игроки "Галатасарая" назвали звёзд из своих контактов в телефоне
Российский полузащитник "Галатасарая" Алексей Батраков рассказал, кто является самым известным человеком в его телефонной книге.
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