Газзаев назвал игрока ЦСКА футболистом европейского уровня

- Он действует стабильно, демонстрирует высокий класс. Матвей - футболист современной формации. Это действительно серьезный европейский уровень.
Сегодня особенно ценятся центральные полузащитники, которые одинаково успешно играют в атаке и обороне. Кисляк прекрасно справляется с обеими задачами. Не только участвует в организации атак, но и выполняет большой объем черновой работы. Такие исполнители сейчас на вес золота, - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне 21-летний Кисляк провёл 12 матчей в РПЛ, отметившись двумя результативными передачами. В трёх встречах Кубка России полузащитник результативными действиями не отличился.