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Газзаев назвал игрока ЦСКА футболистом европейского уровня

Валерий Газзаев высоко оценил выступление Матвея Кисляка в московском дерби против "Спартака", завершившемся победой армейцев со счётом 2:0.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению специалиста, полузащитник уже демонстрирует уровень, позволяющий ему успешно выступать в европейском футболе.

- Он действует стабильно, демонстрирует высокий класс. Матвей - футболист современной формации. Это действительно серьезный европейский уровень.

Сегодня особенно ценятся центральные полузащитники, которые одинаково успешно играют в атаке и обороне. Кисляк прекрасно справляется с обеими задачами. Не только участвует в организации атак, но и выполняет большой объем черновой работы. Такие исполнители сейчас на вес золота, - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне 21-летний Кисляк провёл 12 матчей в РПЛ, отметившись двумя результативными передачами. В трёх встречах Кубка России полузащитник результативными действиями не отличился.

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