Прудников обозначил, кто больше всех мешает "Динамо" выигрывать титулы

"Состав "Динамо" готов к борьбе за чемпионство. "Динамо" уже пятьдесят лет не может выиграть чемпионат. Но я не верю, что клуб проклят или заколдован.
"Динамо" само больше всех мешает себе выигрывать титулы. Это дело не последних нескольких лет. Такое положение дел превратилось в тенденцию", - сказал Прудников Metaratings.
На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков в 12 встречах. Команда Сандро Шварца одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.
Бело-голубые отстают от первой строчки на 2 балла.