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Прудников обозначил, кто больше всех мешает "Динамо" выигрывать титулы

Бывший игрок "Динамо" Александр Прудников прокомментировал отсутствие титулов у "Динамо" на протяжении долгих лет.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Прудников считает, что главным соперником команды в борьбе за золото является она сама.

"Состав "Динамо" готов к борьбе за чемпионство. "Динамо" уже пятьдесят лет не может выиграть чемпионат. Но я не верю, что клуб проклят или заколдован.

"Динамо" само больше всех мешает себе выигрывать титулы. Это дело не последних нескольких лет. Такое положение дел превратилось в тенденцию", - сказал Прудников Metaratings.

На данный момент московское "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков в 12 встречах. Команда Сандро Шварца одержала 8 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения в текущем розыгрыше чемпионата.

Бело-голубые отстают от первой строчки на 2 балла.

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