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Футболист ЦСКА отреагировал на слухи о возможном переходе в турецкий клуб

Вингер ЦСКА Кирилл Глебов высказался о возможном переходе в "Галатасарай".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Глебова, в Турции популяризируют российский футбол, и он не хочет комментировать возможный переход, пока не будет подтверждения.

- Сейчас в Турции слишком популяризируют российский футбол. Все прекрасно видят, как Батраков захватил публику, влюбил в себя людей.
Поэтому турецкие инсайдеры пишут про всех возможных игроков, охватывая новую аудиторию. Не хотел бы комментировать это, пока не будет официальной информации, - цитирует Глебова "СЭ".

В сезоне-2026/27 Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Также на счету вингера шесть матчей в составе национальной команды России и две голевые передачи.

Рыночная стоимость 20-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Галатасарай" проявляет интерес к Глебову.

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