Футболист ЦСКА отреагировал на слухи о возможном переходе в турецкий клуб

- Сейчас в Турции слишком популяризируют российский футбол. Все прекрасно видят, как Батраков захватил публику, влюбил в себя людей.
Поэтому турецкие инсайдеры пишут про всех возможных игроков, охватывая новую аудиторию. Не хотел бы комментировать это, пока не будет официальной информации, - цитирует Глебова "СЭ".
В сезоне-2026/27 Кирилл Глебов провел за ЦСКА во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи. Также на счету вингера шесть матчей в составе национальной команды России и две голевые передачи.
Рыночная стоимость 20-летнего россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 10 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Ранее в турецких СМИ появилась информация, что "Галатасарай" проявляет интерес к Глебову.