Экс-футболист ЦСКА объяснил, почему "армейцам" будет непросто в матче с "Оренбургом"

- "Оренбург" — очень приличная, целеустремлённая команда. У них сейчас неплохой период, с Ахметзяновым команда играет отлично, поэтому заслуженно находится на шестом месте.
ЦСКА тоже будет непросто, надо грамотно сыграть в обороне, потому что без этого ничего не добиться, - приводит слова Пономарева Metaratings.
В 13 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом". Встреча состоится в воскресенье, 1 ноября, в 13:00 по московскому времени. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 25 набранными очками. Уральцы занимают шестое место с 16 баллами в своем активе.