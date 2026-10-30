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Экс-футболист ЦСКА объяснил, почему "армейцам" будет непросто в матче с "Оренбургом"

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче "армейцев" с "Оренбургом".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Пономарева, ЦСКА будет непросто в матче с "Оренбургом", потому что уральцы - приличная команда.

- "Оренбург" — очень приличная, целеустремлённая команда. У них сейчас неплохой период, с Ахметзяновым команда играет отлично, поэтому заслуженно находится на шестом месте.
ЦСКА тоже будет непросто, надо грамотно сыграть в обороне, потому что без этого ничего не добиться, - приводит слова Пономарева Metaratings.

В 13 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграет на выезде с "Оренбургом". Встреча состоится в воскресенье, 1 ноября, в 13:00 по московскому времени. На данный момент команда Дмитрия Игдисамова располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 25 набранными очками. Уральцы занимают шестое место с 16 баллами в своем активе.

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