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Защитник "Рубина" высказался о работе с Кузьминым: ничего нового нет

Защитник "Рубина" Жахонгир Урозов прокомментировал работу с Олегом Кузьминым.
Фото: ФК "Рубин"
По словам Урозова, Кузьмин не внес больших изменений, но он психологически взбодрил команду.

- Мы с ним уже давно знакомы, он работал в тренерском штабе Артиги. Принципиально нового ничего нет, немного поменяли стиль игры.
Он психологически помогает, может взбодрить команду, дает мотивацию, - цитирует Урозова "Матч ТВ".

Напомним, что в октябре казанский "Рубин" отправил Франка Артигу в отставку с поста главного тренера - он работал в клубе с января текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб казанцев с 2019 года.

По итогам 12 сыгранных туров волжане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.

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