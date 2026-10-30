Защитник "Рубина" высказался о работе с Кузьминым: ничего нового нет

- Мы с ним уже давно знакомы, он работал в тренерском штабе Артиги. Принципиально нового ничего нет, немного поменяли стиль игры.
Он психологически помогает, может взбодрить команду, дает мотивацию, - цитирует Урозова "Матч ТВ".
Напомним, что в октябре казанский "Рубин" отправил Франка Артигу в отставку с поста главного тренера - он работал в клубе с января текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин, входивший в тренерский штаб казанцев с 2019 года.
По итогам 12 сыгранных туров волжане располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.