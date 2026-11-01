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Кавазашвили: победа "Родины" над "Краснодаром" - чистая случайность

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Rusfootball.info высказался о победе "Родины" над "Краснодаром" в 13-м туре (2:1).
Фото: ФК "Родина"
"Могу сказать, что победа "Родины" над "Краснодаром" - чистая случайность.
Такое бывает в футболе. "Краснодар" - топ-клуб, и на такие команды всегда особый настрой, что и показала "Родина". Не вижу ничего страшного для "быков". У них мастеровитая команда, хороший тренер. "Родина" намного слабее "Краснодара", но такое иногда случается", - сказал Кавазашвили.

"Родина" обыграла "Краснодар" со счётом 2:1 и поднялась на 12-е место в РПЛ, набрав 12 очков. Следующий матч москвичи проведут 7 ноября на выезде против "Ахмата".

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