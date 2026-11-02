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18:00
ЗенитНе начат

В РПЛ назвали пятерку претендентов на звание лучшего игрока октября

Российская Премьер-Лига представила список из пяти футболистов, которые поборются за награду лучшему игроку чемпионата по итогам октября.
Фото: ФК "Зенит"
В число номинантов вошли представители пяти разных клубов. Среди претендентов оказались полузащитник "Зенита" Максим Глушенков, нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, хавбек ЦСКА Иван Обляков, футболист "Оренбурга" Хорди Томпсон и Артем Петров из "Ростова".

Таким образом, ни один клуб не получил сразу двух представителей в списке кандидатов. Имя победителя станет известно позднее.

После 13 туров лидером РПЛ является московское "Динамо", набравшее 28 очков. "Зенит" идет вторым с 27 баллами, имея матч в запасе. Третью строчку занимает ЦСКА с 26 очками.

Источник: пресс-служба РПЛ

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