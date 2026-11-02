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Игроки "Локомотива" объяснились с болельщиками после разгрома от "Спартака"

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал о разговоре команды с болельщиками после поражения от "Спартака" со счетом 0:4 в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
После окончания московского дерби футболисты железнодорожников подошли к трибуне, чтобы обсудить неудачные результаты. По словам Ненахова, инициаторами разговора стали сами болельщики, потребовавшие объяснений.

"О нелегкой ситуации, и что мы пытаемся вместе выйти из нее. Но результаты говорят об обратном. В такие сложные моменты нужно еще больше работать и сплачиваться. Тяжело что-то говорить", — признался защитник.

Ненахов добавил, что игроки понимают причины неудач и осознают необходимость перемен. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации каждому футболисту важно разобраться в собственных ошибках.

После 13 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 14-е место в РПЛ. Следующий матч железнодорожники проведут 6 ноября дома против "Рубина".

Источник: "Матч ТВ"

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