Игроки "Локомотива" объяснились с болельщиками после разгрома от "Спартака"

Фото: ФК "Локомотив"

"О нелегкой ситуации, и что мы пытаемся вместе выйти из нее. Но результаты говорят об обратном. В такие сложные моменты нужно еще больше работать и сплачиваться. Тяжело что-то говорить", — признался защитник.