Игроки "Локомотива" объяснились с болельщиками после разгрома от "Спартака"

"О нелегкой ситуации, и что мы пытаемся вместе выйти из нее. Но результаты говорят об обратном. В такие сложные моменты нужно еще больше работать и сплачиваться. Тяжело что-то говорить", — признался защитник.
Ненахов добавил, что игроки понимают причины неудач и осознают необходимость перемен. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации каждому футболисту важно разобраться в собственных ошибках.
После 13 туров "Локомотив" набрал 11 очков и занимает 14-е место в РПЛ. Следующий матч железнодорожники проведут 6 ноября дома против "Рубина".
Источник: "Матч ТВ"