Канчельскис объяснил, чем Черчесов ценен для "Локомотива"

"Черчесов - неплохой вариант для "Локо".
Он хорошо знает РПЛ, практически всех игроков и все команды, понимает, как против них играть. И это большой плюс.Если придёт новый тренер, особенно иностранный, которых у нас любят приглашать, то у него будут большие проблемы, поскольку он не знает нашего менталитета, быта и так далее", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".
Станислав Черчесов работал главным тренером грозненского "Ахмата" с начала августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В понедельник, 2 ноября специалист покинул клуб.
На данный момент "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ, красно-зеленых возглавляет Михаил Галактионов.