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Канчельскис объяснил, чем Черчесов ценен для "Локомотива"

Бывший игрок "МЮ" Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Станислава Черчесова главным тренером "Локомотива".
Фото: ФК "Ахмат"
Андрей Канчельскис считает Станислава Черчесова неплохим вариантом для "железнодорожников", так как тренер уже знаком с Российской Премьер-Лигой.

"Черчесов - неплохой вариант для "Локо".

Он хорошо знает РПЛ, практически всех игроков и все команды, понимает, как против них играть. И это большой плюс.
Если придёт новый тренер, особенно иностранный, которых у нас любят приглашать, то у него будут большие проблемы, поскольку он не знает нашего менталитета, быта и так далее", - сказал Канчельскис "Советскому спорту".

Станислав Черчесов работал главным тренером грозненского "Ахмата" с начала августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. В понедельник, 2 ноября специалист покинул клуб.

На данный момент "Локомотив" занимает 14-е место в РПЛ, красно-зеленых возглавляет Михаил Галактионов.

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