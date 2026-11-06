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"Это будет еще одно унижение "Краснодара". Гурцкая - об игре с ЦСКА

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о предстоящем центральном матче 14-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и ЦСКА.

Фото: ФК "Краснодар"
"Мне кажется, это будет еще одно унижение "Краснодара". Этого года. Ну, потому что они уже привыкли к этой боли, им нравится.

Пальцев против Глебова… Глебов даже если побежит спиной… Я не вижу ни одного шанса, чтобы "Краснодар" каким-то образом удержал ЦСКА. Семь матчей они выиграть не могут. Семь! Их "Родина" возила", - сказал Гурцкая.

Центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся "Краснодар" и столичный ЦСКА, состоится в ближайшее воскресенье, 8 ноября. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена" в Краснодаре и начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен Сергей Карасев.

Краснодарская команда не побеждает в 7 последних турах чемпионата подряд, потерпев за это время два поражения и пять раз сыграв вничью.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

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