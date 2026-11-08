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Кисляк - о поражении от "Краснодара": мы подарили сопернику три гола

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал поражение от "Краснодара" в 14 туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кисляка, ЦСКА сам подарил сопернику три забитых мяча.

- Можно ли назвать такой результат случайностью? Точно нет, это не случайность.
"Краснодар" воспользовался нашими глупыми ошибками — мы сами сопернику подарили первые три гола.

Тяжело что-то говорить тут, - цитирует Кисляка "СЭ".

В субботу, 7 ноября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джон Кордоба (дубль), Жоау Батчи и Даниил Уткин, в составе гостей - Матвей Кисляк и Кирилл Глебов.

Напомним, что на данный момент команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками, "армейцы" располагаются на четвертой строчке с таким же количеством баллов в своем активе. У "Зенита" и московского "Спартака" есть матч в запасе.

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