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Тренер "Крыльев" Булатов: нужно отдать должное "Оренбургу", даже после двух удалений они не опустили руки

Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов прокомментировал победу над "Оренбургом" в 14-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мы очень правильно вошли в игру, правильно отвечали на давление, которое дает соперник. Нужно отдать должное сопернику, даже после двух удалений они не опустили руки.

Нужно еще забивать и создавать моменты. У нас мяч должен был ходить гораздо быстрее. Мы очень рады победе над отличной командой", - сказал Булатов в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 8 ноября, в Самаре состоялся матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором "Крылья Советов" принимали у себя дома "Оренбург". Встреча проходила на стадионе "Солидарность Самара Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Напомним, гости заканчивали игру вдевятером. На 51-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Алексей Татаев, а на 62-й второе предупреждение перед собой увидел его партнер по обороне Джон Паласиос.

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