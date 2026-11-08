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40-летний Нойер выбыл до конца года - источник

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер больше не сыграет в этом году из-за травмы.
Фото: ФК "Бавария"
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, вратарь "Баварии" Мануэль Нойер выбыл минимум до конца года из-за травмы. По информации источника, 40-летний игрок восстановится не раньше января.

Нойер получил повреждение вчера, 7 ноября, в конце первого тайма матча 9-го тура чемпионата Германии против "Майнца" (2:1). Футболист не смог продолжить встречу, его заменил Йонас Урбиг.

Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила, что Нойер получил частичный разрыв сухожилия правой стопы.

В этом сезоне Нойер провел 9 матчей, в которых пропустил 6 мячей и 4 раза оставил ворота "сухими".

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