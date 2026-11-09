"Оренбург" установил новый рекорд по количеству полученных карточек

"Оренбург" установил рекорд чемпионата России.

Фото: ФК "Оренбург"

Футболисты "Оренбурга" получили 53 предупреждения (без учета красных карточек) в 14 матчах РПЛ. Это новый рекорд чемпионата России на данном отрезке.



В 14 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:2. На данный момент уральцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице с 17 набранными очками в своем активе.