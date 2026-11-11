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Ковтун назвал лучший клуб в РПЛ. Это не "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Юрий Ковтун назвал лучший клуб чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Ковтуна, "Краснодар" - лучший клуб в РПЛ.

- Для меня "Краснодар" – лучший клуб в РПЛ. Если говорить о ресурсах, результатах, подборе игроков и общей организации – команда выглядят отлично.

Мусаев давно работает в команде. И в целом в клубной системе Мурад провел много времени. Он показывает отличные результаты, если смотреть на совокупность его возможностей, - цитирует Ковтуна Metaratings.

Напомним, что после 14 сыгранных туров "Краснодар" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на пять баллов. По итогам прошлого сезона "быки" стали серебряными призерами чемпионата России, а по итогам сезона-2024/25 впервые в своей истории завоевали чемпионство.

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