Генич назвал кандидата на пост главного тренера "Локо": он как Антонио Конте - резко даёт результат

- Если это не Марцел Личка и если у "Локомотива" в уставе прописано, что обязательно должен быть исключительно российский тренер, мой кандидат — Андрей Талалаев.
Он как Антонио Конте, резко даёт результат и выправляет ситуацию, - сказал Генич в эфире "Матч ТВ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. На послематчевой пресс-конференции председатель совета директоров "железнодорожников" Юрий Нагорных объявил об уходе Михаила Галактионова в отставку с поста главного тренера, однако на информационных ресурсах клуба эта информация не получила подтверждения.
По итогам 14 сыгранных туров красно-зеленые занимают предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе.