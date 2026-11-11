"Задроты, обсосы, с ними лучше не общаться". Генич пошутил о двух комментаторах "Матч ТВ"

Спортивный комментатор Константин Генич в шутку обозвал Михаила Моссаковского и Романа Нагучева, впечатлившись их знаниями по географии.

Фото: "Матч ТВ"

Их можно называть как угодно, но с ними лучше не общаться. Пусть живут своей жизнью. ИИ не такой сухой, как эти персонажи, - написал Генич в своем телеграм-канале.

По словам Генича, с Моссаковским и Нагучевым лучше не общаться.- Если хотите ****** (офигеть), как я, то посмотрите с 33-34-й минуты. И все вопросы отпадут. Этих людей я теперь обхожу стороной. Демоны. Дьяволы. Задроты. Обсосы.Константин Генич впечатлился тем, как его коллеги по "Матч ТВ" Роман Нагучев и Михаил Моссаковский знают географию - они угадывали страны по их границам в видео на YouTube-канале "Гас". Также он сопроводил публикацию ссылкой на видеоролик.