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"Задроты, обсосы, с ними лучше не общаться". Генич пошутил о двух комментаторах "Матч ТВ"

Спортивный комментатор Константин Генич в шутку обозвал Михаила Моссаковского и Романа Нагучева, впечатлившись их знаниями по географии.
Фото: "Матч ТВ"
По словам Генича, с Моссаковским и Нагучевым лучше не общаться.

- Если хотите ****** (офигеть), как я, то посмотрите с 33-34-й минуты. И все вопросы отпадут. Этих людей я теперь обхожу стороной. Демоны. Дьяволы. Задроты. Обсосы.
Их можно называть как угодно, но с ними лучше не общаться. Пусть живут своей жизнью. ИИ не такой сухой, как эти персонажи, - написал Генич в своем телеграм-канале.

Константин Генич впечатлился тем, как его коллеги по "Матч ТВ" Роман Нагучев и Михаил Моссаковский знают географию - они угадывали страны по их границам в видео на YouTube-канале "Гас". Также он сопроводил публикацию ссылкой на видеоролик.

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