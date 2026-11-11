Радимов ответил, преодолел ли "Краснодар" кризис, одержав победу над ЦСКА

- Эта победа точно добавит вистов и уверенности. Но они должны понимать, что не будет гладко в этом чемпионате ничего, они и так это знают, а тут лишний раз в этом убедились.
Я думаю, что да, кризис преодолён вот этой победой. И это важнейшая победа для "Краснодара", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 4:2. До этого южане не могли победить в чемпионате России на протяжении семи матчей кряду - серия тянулась с конца августа.
На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице с 26 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Зенита" на пять баллов. По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата страны.