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Радимов ответил, преодолел ли "Краснодар" кризис, одержав победу над ЦСКА

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов ответил, прервал ли "Краснодар" кризис.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Радимова, победа над ЦСКА точно добавит "Краснодару" уверенности.

- Эта победа точно добавит вистов и уверенности. Но они должны понимать, что не будет гладко в этом чемпионате ничего, они и так это знают, а тут лишний раз в этом убедились.
Я думаю, что да, кризис преодолён вот этой победой. И это важнейшая победа для "Краснодара", - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал домашнюю победу над ЦСКА со счетом 4:2. До этого южане не могли победить в чемпионате России на протяжении семи матчей кряду - серия тянулась с конца августа.

На данный момент "быки" занимают четвертое место в турнирной таблице с 26 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Зенита" на пять баллов. По итогам прошлого сезона команда Мурада Мусаева стала серебряным призером чемпионата страны.

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