Миронов рассказал, за что безумно благодарен Карпину после дебюта в сборной

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов впервые сыграл за национальную команду в матче с Узбекистаном, помог России отыграться с 0:2 и поделился эмоциями от дебюта.

Фото: ФК "Ростов"

"Невероятно счастлив, о таком дебюте за сборную России можно только мечтать. Для меня без разницы, товарищеский это матч или нет, в этот день я надел майку национальной сборной, вышел на поле, ещё и удалось перевернуть игру"