Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
20:00
КазахстанНе начат
Люксембург
22:45
ЭстонияНе начат
Лихтенштейн
22:45
АзербайджанНе начат
Андорра
22:45
ГибралтарНе начат
Болгария
22:45
ИсландияНе начат
Словакия
22:45
Фарерские островаНе начат
Шотландия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Словения
22:45
ШвейцарияНе начат
Нидерланды
22:45
ГрецияНе начат
Сербия
22:45
ГерманияНе начат

Миронов рассказал, за что безумно благодарен Карпину после дебюта в сборной

Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов впервые сыграл за национальную команду в матче с Узбекистаном, помог России отыграться с 0:2 и поделился эмоциями от дебюта.
Фото: ФК "Ростов"
Для Миронова товарищеский матч с Узбекистаном стал первым в составе сборной России. Полузащитник "Ростова" вышел на поле в игре, в которой команда Валерия Карпина совершила камбэк и победила со счетом 3:2. Футболист признался, что этот день стал для него особенным, независимо от статуса встречи.

"Невероятно счастлив, о таком дебюте за сборную России можно только мечтать. Для меня без разницы, товарищеский это матч или нет, в этот день я надел майку национальной сборной, вышел на поле, ещё и удалось перевернуть игру"

С Валерием Георгиевичем мы работали ещё в "Ростове", безумно ему благодарен за то, что он мне дал и продолжает давать в плане футбола и карьеры. Счастлив, что он вызвал меня в сборную, — сказал Миронов.

Также полузащитник отметил, что хорошо знаком с партнерами по сборной. По его словам, в национальной команде можно собрать целую ростовскую компанию: больше всего он общается с Мелёхиным, Ланговичем, Батраковым и Сильяновым.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится