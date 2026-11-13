Миронов рассказал, за что безумно благодарен Карпину после дебюта в сборной

"Невероятно счастлив, о таком дебюте за сборную России можно только мечтать. Для меня без разницы, товарищеский это матч или нет, в этот день я надел майку национальной сборной, вышел на поле, ещё и удалось перевернуть игру"
С Валерием Георгиевичем мы работали ещё в "Ростове", безумно ему благодарен за то, что он мне дал и продолжает давать в плане футбола и карьеры. Счастлив, что он вызвал меня в сборную, — сказал Миронов.
Также полузащитник отметил, что хорошо знаком с партнерами по сборной. По его словам, в национальной команде можно собрать целую ростовскую компанию: больше всего он общается с Мелёхиным, Ланговичем, Батраковым и Сильяновым.
Источник: "Чемпионат"