По информации источника, вингер "Урала" Илья Ишков интересен "Рубину", который готов подписать игрока за 100-150 миллионов рублей, а также "Локомотиву". Но в столичном клубе все зависит от того, кто станет новым главным тренером - при Дмитрии Хохлове "железнодорожники" могут пойти за Ишковым.
В нынешнем сезоне Илья Ишков провел за "Урал" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач. Рыночная стоимость 21-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллионов евро, его контракт с екатеринбуржцами рассчитан до конца июня 2028 года.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
Два клуба РПЛ заинтересованы в подписании футболиста "Урала" - источник
Футболист "Урала" попал в сферу интересов клубов РПЛ.
Фото: ФК "Урал"