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Легионер "Зенита" оценил игру Соболева: может стать лучшим бомбардиром РПЛ

Вингер "Зенита" Луис Энрике оценил игру Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Энрике, Соболев может стать лучшим бомбардиром РПЛ.

- Соболев — это игрок, который действительно очень помогает нашей команде. Он забивает много голов.
И думаю, по итогам этого сезона Саша вполне может стать лучшим бомбардиром РПЛ, - цитирует Энрике "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе "Зенита" в 16 встречах во всех турнирах и записал в свой актив 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. В рамках Российской Премьер-Лиги форвард забил десять голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата страны наряду с Максимом Глушенковым.

По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 31 набранным баллом в своем активе.

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