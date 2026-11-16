Легионер "Зенита" оценил игру Соболева: может стать лучшим бомбардиром РПЛ

- Соболев — это игрок, который действительно очень помогает нашей команде. Он забивает много голов.
И думаю, по итогам этого сезона Саша вполне может стать лучшим бомбардиром РПЛ, - цитирует Энрике "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе "Зенита" в 16 встречах во всех турнирах и записал в свой актив 13 забитых мячей и 3 результативные передачи. В рамках Российской Премьер-Лиги форвард забил десять голов и на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата страны наряду с Максимом Глушенковым.
По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 31 набранным баллом в своем активе.