Роналдиньо может полноценно вернуться в профессиональный футбол

Роналдиньо высказался о своем будущем после матча за "Равенну" в Серии С.

Фото: Getty Images

- Будущее? Пока не знаю. Не исключаю, что вернусь. Всё зависит от президента клуба.

По словам Роналдиньо, его будущее будет зависеть от президента итальянского клуба.Если он мне позвонит, я вернусь. Игра делает меня счастливым, - цитирует Роналдиньо Marca.Вчера, 15 ноября, Роналдиньо отыграл один тайм в составе итальянской "Равенны" в матче 14 тура Серии С против "Форли". Встреча завершилась победой "Равенны" со счетом 2:0.Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году, он выступал за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе". В марте бразильцу исполнится 47 лет.