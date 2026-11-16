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Роналдиньо может полноценно вернуться в профессиональный футбол

Роналдиньо высказался о своем будущем после матча за "Равенну" в Серии С.
Фото: Getty Images
По словам Роналдиньо, его будущее будет зависеть от президента итальянского клуба.

- Будущее? Пока не знаю. Не исключаю, что вернусь. Всё зависит от президента клуба.

Если он мне позвонит, я вернусь. Игра делает меня счастливым, - цитирует Роналдиньо Marca.

Вчера, 15 ноября, Роналдиньо отыграл один тайм в составе итальянской "Равенны" в матче 14 тура Серии С против "Форли". Встреча завершилась победой "Равенны" со счетом 2:0.

Роналдиньо завершил профессиональную карьеру в 2015 году, он выступал за "Гремио", "ПСЖ", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе". В марте бразильцу исполнится 47 лет.

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