Как сообщается на официальном сайте железнодорожников, контракт с 42-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Таким образом, Галактионов завершил работу в московском клубе спустя четыре года после назначения.
Вместе с главным тренером "Локомотив" покинули старший тренер Олег Лёвин, специалист по физической подготовке Кирилл Жинкин, аналитики Владимир Савченко, Андрей Анкудимов и Михаил Полишкис.
Кроме того, из клуба ушли начальник команды Сергей Кузнецов и его заместитель Роман Заикин. Таким образом, помимо Галактионова, железнодорожники расстались с семью сотрудниками.
Галактионов возглавил "Локомотив" в ноябре 2022 года. Главным достижением команды под его руководством стали бронзовые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2025/2026.
Имя нового главного тренера московский клуб пока не объявил.
Источник: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Локомотив" официально уволил Галактионова
Московский "Локомотив" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Михаилом Галактионовым, который покинул команду вместе с рядом представителей тренерского и административного штабов.
Фото: ФК "Локомотив"