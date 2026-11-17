- Внутри сборной творится дичь.
Глушенков себе позволяет такое, что люди говорят такие вещи. Я с таким никогда не сталкивался, чтобы вышел и сказал, что недоволен своим партнером, - сказал Самедов на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Ранее Круговой раскритиковал игру Глушенкова в товарищеском матче сборной России против Нигерии, завершившемся со счётом 3:3. Защитник ЦСКА заявил, что после выхода футболиста "Зенита" национальная команда фактически осталась на поле в меньшинстве. В итоге Глушенкова не вызвали в сборную на ноябрьский сбор.