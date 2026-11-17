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Гол защитника "Динамо" помог сборной Парагвая выиграть у Японии
Сегодня, 18:29
Сборная Японии уступила в товарищеском матче Парагваю (1:2).
Фото: Getty Images
Завершился товарищеский матч между сборными Японии и Парагвая. Победу со счетом 2:1 одержала южноамериканская команда. Забитыми мячами отличились защитник московского "
Динамо
" Хуан Хосе Касерес и его партнер по обороне Густаво Гомес из "Палмейраса".
В составе японцев гол забил нападающий "Карлсруэ" Сио Фукуда.
Напомним, ранее сборная Японии переиграла в товарищеской встрече Бразилию (3:2).
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Сборная Японии
Сборная Парагвая
Хуан Хосе Касерес
Динамо
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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