Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву были присвоены звания заслуженных мастеров спорта, сообщает пресс-служба РФС.
Торжественная церемония состоялась перед товарищеским матчем между сборными России и Венесуэлы, который проходит в эти минуты в Краснодаре.
Министр спорта России Михаил Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов вручили им удостоверения и нагрудные знаки.
Оба тренера стали бронзовыми призерами Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР.
Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву присвоено звание заслуженных мастеров спорта
Именитым российским тренерам Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву присвоили почетные звания.
Фото: РФС