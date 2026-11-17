Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву присвоено звание заслуженных мастеров спорта

Именитым российским тренерам Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву присвоили почетные звания.

Фото: РФС

Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву были присвоены звания заслуженных мастеров спорта, сообщает пресс-служба РФС.



Торжественная церемония состоялась перед товарищеским матчем между сборными России и Венесуэлы, который проходит в эти минуты в Краснодаре.



Министр спорта России Михаил Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов вручили им удостоверения и нагрудные знаки.



Оба тренера стали бронзовыми призерами Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР.