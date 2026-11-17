Сегодня, 17 ноября, в Краснодаре состоится товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы. Игра пройдет на стадионе "Ozon Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее РФС сообщил, что все билеты были проданы.Ранее российская национальная команда одеражал на выезде волевую победу над сборной Узбекистана. Подопечные Валерия Карпина уступали в Ташкенте со счетом 0:2, однако сумели совершить камбэк, забив три гола за девять минут.