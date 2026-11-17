Форвард махачкалинского "Динамо" и сборной Анголы Миро забил единственный мяч в ворота Южного Судана в рамках отборочного матча Кубка Африканских наций и принес победу своей национальной сборной (1:0).
23-летний нападающий вышел в стартовом составе ангольцев и провел на поле 67 минут.
В этом сезоне Миро отметился двумя голами в 14 турах РПЛ.
Форвард махачкалинского "Динамо" принес Анголе победу в отборочном матче Кубка Африканских наций
Игрок дагестанского клуба забил единственный мяч в ворота Южного Судана.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала