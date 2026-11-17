Пресс-служба московского "Локомотива" официально сообщила, что ближайшие игры команда проведет под руководством старшего тренера Сергея Овчинникова.
В тренерский и административный штабы также вошли помощник старшего тренера Александр Бородюк, тренер по физподготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков, аналитик Виктор Тестоедов, начальник команды Станислав Сухина и его заместитель Дмитрий Фомкин.
Ранее клуб объявил о расторжении контракта с Михаилом Галактионовым по обоюдному согласию сторон.
Первый матч при Овчинникове "железнодорожники" проведут 22 ноября в гостях против "Родины" в рамках 15-го тура РПЛ.
"Локомотив" официально сообщил имя исполняющего обязанности главного тренера
Стало известно, кто будет возглавлять московский "Локомотив" после ухода Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"