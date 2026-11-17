Карпин провёл 40-й матч во главе сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин вышел на третье место в истории национальной команды по количеству проведённых матчей.

Фото: РФС

Товарищеская встреча с Венесуэлой стала для 57-летнего наставника 40-й во главе сборной. По этому показателю Карпин опередил Гуса Хиддинка, под руководством которого россияне сыграли 39 раз.



Больше матчей с национальной командой провели только Олег Романцев (60) и Станислав Черчесов (57).



Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Его дебют состоялся 1 сентября в отборочном матче чемпионата мира против Хорватии.



В предыдущих 39 встречах под руководством Карпина российская команда одержала 26 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела три поражения.