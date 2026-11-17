Игорь Лебеденко возвращается в родной клуб в новом качестве, сообщает пресс-служба московского "Торпедо". Экс-нападающий черно-белых вошел в тренерский штаб Вячеслава Вашкевича.
В сезоне-2024/25 он работал в штабе новороссийского "Черноморца", а с октября 2025 года — в воронежском "Факеле", который покинул этой осенью.
Артем Веселов стал новым тренером команды по физической подготовке. Специалист работает в тренерской сфере с 2018 года, а ранее занимался подготовкой игроков молодежных команд.
"Торпедо" сообщило об обновлениях в тренерском штабе
К московскому "Торпедо" присоединились два новых специалиста.
Фото: ФК "Торпедо"