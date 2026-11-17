"Принципиально вернуться напрямую или через стыки тоже можно? Принципиально напрямую, потому что понимаем: стыки — это всегда очень сложно", - сказал Леонченко "Чемпионату".
После 18 сыгранных туров московское "Торпедо" набрало 35 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Идущего третьим екатеринбургский "Урал" черно-белые опережают на один балл, однако у соперника есть игра в запасе.
Напомним, напрямую в РПЛ по итогам сезона выходят первые две команды. Клубы, занявшие 3 и 4 строчки, играют стыковые матчи.