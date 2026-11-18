Российский тренер Александр Григорян высказался об игре Джона Кордобы.

Фото: ФК "Краснодар"

На мой взгляд, очевидно, что сейчас Кордоба менее голоден, нежели год назад. Он "наелся". Он тоже живой человек, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".