- Кордоба из породы игроков, которые всегда ощущают голод. Он всегда будет таким. Но дело в том, что степени голода бывают разные.
На мой взгляд, очевидно, что сейчас Кордоба менее голоден, нежели год назад. Он "наелся". Он тоже живой человек, - сказал Григорян в эфире "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу. Рыночная стоимость 33-летнего колумбийца оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Напомним, что Кордоба становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги и Кубка России, также его признавали лучшим игроком чемпионата России по итогам прошлого сезона.