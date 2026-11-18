- Задатки для "Барселоны" у него есть? Задатки, конечно, есть. Потому что он футболист весьма хорошего уровня.
Задатки могут быть, но он может и никогда туда не попасть. Здесь мало иметь задатки и желание. Здесь много компонентов должно срастись, и не только футбольных, - цитирует Лепехина "Матч ТВ".
Алексей Батраков в летнее трансферное окно перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" за 25 миллионов евро и подписал контракт на пять лет. За турецкий клуб россиянин провел во всех турнирах 13 матчей и записал в свой актив шесть забитых мячей и три результативные передачи.
Сообщалось, что за футболистом сборной России следят скауты английских и французских клубов. Отмечалось, что "Галатасарай" в ближайшее время намерен заключить с Батраковым новый контракт, чтобы увеличить сумму отступных.