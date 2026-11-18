Как сообщает источник, ЦСКА направил официальное предложение по трансферу Кучо Эрнандеса. Отмечается, что испанский клуб рассмотрит офферы, превышающие 20 миллионов евро.
Эрнандес выступает в составе "Бетиса" с начала февраля 2025 года. В текущем сезоне Ла Лиги форвард провел 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи, в Лиге чемпионов забил 1 мяч в одной встрече. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.
Источник: Estadio Deportivo
ЦСКА сделал официальное предложение по форварду "Бетиса" - СМИ
Московский клуб ведет переговоры по нападающему "Бетиса", стоимость которого составляет около 20 миллионов евро.
Фото: ФК "Бетис"