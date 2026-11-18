- На наш взгляд, можно констатировать, что сборная провела интересный год, было много интересных матчей.
В целом результат, качество работы команды следует признать положительным.
На отлично можно было бы оценить, если бы играли официальные матчи, - цитирует Митрофанова "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. С того времени сборная проводит лишь товарищеские матчи.
В 2026 году подопечные Валерия Карпина провели десять товарищеских встреч - одержали семь побед, дважды сыграли вничью и уступили Египту. В ноябре сборная одержала выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2, а также выиграла у Венесуэлы в Краснодаре со счетом 2:0.