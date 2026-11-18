Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов высказался о дебюте за сборную России.

Фото: ФК "Ростов"

Я невероятно счастлив! Это не передать словами. Спасибо тренерскому штабу и всему персоналу, - сказал Миронов в эфире "Матч ТВ".