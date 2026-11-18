- Это мой первый полноценный сбор в национальной команде. Я сыграл первые матчи за сборную и даже вышел в стартовом составе. Ни с чем не могу сравнить это ощущение.
Я невероятно счастлив! Это не передать словами. Спасибо тренерскому штабу и всему персоналу, - сказал Миронов в эфире "Матч ТВ".
Полузащитник Алексей Миронов дебютировал за национальную команду России, выйдя на поле во втором тайме в матче со сборной Узбекистана. Во встрече с Венесуэлой футболист начал встречу с первых минут и был заменен во второй половине.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за "Ростов" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.