- Мои недавние слова в адрес Максима? Они были прямолинейны. Слишком резко просто высказался, и из-за этого вокруг них была такая бурная реакция.
У меня с Глушенковым нормальные отношения. Конфликт с ним? Да вроде бы нет, - приводит слова Кругового "СЭ".
Напомним, что Максим Глушенков на данный момент является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с десятью забитыми мячами в своем активе. Полузащитник петербургского "Зенита" не попал в состав национальной команды России на ноябрьские сборы - Валерий Карпин объяснил это нежеланием игрока выступать за главную команду страны.
Защитник сборной России Данил Круговой публично раскритиковал Глушенкова - он заявил, что с ним "сборная играла минус один игрок". Также о недовольстве выступлениями Глушенкова публично заявил форвард "Динамо" Константин Тюкавин. Сообщалось, что именно он высказал претензии полузащитнику "Зенита" после ничьей с Нигерией (3:3).