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Жизнь расставит все по своим местам только тогда, когда начнем играть официальные матчи. И тренерский штаб тоже будет нести совсем иную ответственность за результат.

- Сложно оценивать сборную по контрольным матчам. В каких-то показали содержательную игру, в каких-то не очень. С Узбекистаном проявили волевые качества. А вчера легко разобрались с Венесуэлой, которая никогда не была грандом латиноамериканского футбола. Приехали, спасибо, до свидания. Но есть определенное непонимание, почему на встречу с таким соперником вновь вышел Сафонов. Остальных вызвали потренироваться?Остался осадок в связи с историей Глушенкова. Игрок очень высокого уровня, который необходим национальной команде. И тут какая-то перепалка даже не с тренерами, а партнерами по сборной. Дальше вся эта ситуация с неприездом-отъездом Соболева, Осипенко, Умярова…Сейчас выиграли - выиграли, проиграли - проиграли. Не заметил, чтобы после поражения от Египта кто-то сильно переживал, как и от Чили в прошлом году. Вопросы есть, это тревожит, - сказал Белоус.