Остался осадок в связи с историей Глушенкова. Игрок очень высокого уровня, который необходим национальной команде. И тут какая-то перепалка даже не с тренерами, а партнерами по сборной. Дальше вся эта ситуация с неприездом-отъездом Соболева, Осипенко, Умярова…
Жизнь расставит все по своим местам только тогда, когда начнем играть официальные матчи. И тренерский штаб тоже будет нести совсем иную ответственность за результат.Сейчас выиграли - выиграли, проиграли - проиграли. Не заметил, чтобы после поражения от Египта кто-то сильно переживал, как и от Чили в прошлом году. Вопросы есть, это тревожит, - сказал Белоус.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info