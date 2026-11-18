- Этим занимается мой агент и клуб. Я не знаю.
Когда что-то будет, вы, наверное, узнаете. Поэтому не могу сейчас что-то сказать, у меня нет информации. Ничего не обсуждали с агентом, - цитирует Кисляка ТАСС.
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк провел за ЦСКА во всех турнирах 18 матчей и записал в свой актив один забитый мяч и три результативные передачи. Рыночная стоимость 21-летнего полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро, контракт игрока с красно-синими рассчитан до конца июня 2029 года.