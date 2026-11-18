Фото: ФК "Торпедо"

Иван Сиденков судил матч " Торпедо " и "СКА-Хабаровска" в июле 2024 года. Передавалась сумма 600 тысяч ему, поблагодарили за лояльное и хорошее судейство после игры. Отказаться он не пытался. Передавали в техническом помещении стадиона "Арена Химки". При этом ни один судья не говорил, что сделает результат, - приводит слова Скородумова "Матч ТВ"

По словам Скородумова, он передавал деньги арбитрам за лояльное судейство.- Летом 2024 года стояла задача по выходу в РПЛ перед всем клубом. В связи с этим Соболев предложил мне работу с судьями. Платить им вознаграждение за лояльное судейство. Он предложил. Суммы были разные. Это были и 600 тысяч, и миллион. У меня столько денег нет. Выдавала мне деньги бухгалтер клуба Волкова Ирина Михайловна. Я запрашивал суммы, мне передавали либо через водителя автобуса, либо посредством курьера.Также Скородумов рассказал, что передавал арбитру миллион рублей за судейство в матче с "Аланией" - в той встрече "Торпедо" одержало победу со счетом 4:2. Вознаграждение получал и арбитр Карпов после победы "Торпедо" над "Енисеем" со счетом 1:0 - Скородумов передал судье 600 тысяч рублей, и тот не пытался отказаться. Также Карпов получал 500 тысяч за судейство в игре с "Сочи".Напомним, что по итогам сезона-2024/25 московское "Торпедо" завоевало право выступать в Российской Премьер-Лиге, однако клуб был переведен в Первую Лигу из-за уголовного дела по попытке влияния на результат официального спортивного соревнования. Сообщалось, что Валерий Скородумов и Леонид Соболев подозреваются в даче взяток арбитрам.