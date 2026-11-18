- Некорректно говорить игроку про игрока. Да ещё о его характере. Это желание защитника ЦСКА погладить главного тренера Валерия Карпина. А вот когда Глушенков придёт в сборную, ведь будут официальные матчи. А он придёт, это лучший футболист России. Круговой, который ещё не состоялся как игрок, ничего не выиграл, он сидел в запасе и никак не мог выиграть конкуренцию в "Зените". Ушёл. Ну и теперь зачем же так?
Хотел вроде бы обвинить Глушенкова, но в этом есть что-то непорядочное. Не по-мужски, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Напомним, что Максим Глушенков на данный момент является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги с десятью забитыми мячами в своем активе. Полузащитник петербургского "Зенита" не попал в состав национальной команды России на ноябрьские сборы - Валерий Карпин объяснил это нежеланием игрока выступать за главную команду страны.
Защитник сборной России Данил Круговой публично раскритиковал Глушенкова - он заявил, что с ним "сборная играла минус один игрок". Также о недовольстве выступлениями Глушенкова публично заявил форвард "Динамо" Константин Тюкавин. Сообщалось, что именно он высказал претензии полузащитнику "Зенита" после ничьей с Нигерией (3:3).