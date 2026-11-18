- Газизов предложил на собрании расширение лиги, а также изменение устава. В свою очередь, коллеги предложили ему сделать аналитику, предоставить расчеты.
Он сказал, что все это есть, и обещал прислать на этой неделе. Если лига выйдет с такой инициативой к Российскому футбольному союзу, то мы обязательно рассмотрим в установленном порядке, - цитирует Митрофанова "СЭ".
Ранее сообщалось, что генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов на общем собрании клубов предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 участников. Функционер отметил, что в ближайшее время готов представить клубам план инициативы и подробные расчеты.
По информации журналиста Ивана Карпова, инициативу Газизова поддерживают клубы РПЛ и лишь 4-5 команд выступают против расширения. Напомним, что попытки увеличить количество участников чемпионата России предпринимались и ранее - в 2022 году клубы выступили против.