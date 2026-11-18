Мостовой - о победе сборной России: Венесуэла добиралась три дня, сейчас неделю назад будет лететь
Бывший российский футболист Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info оценил победу сборной России над Венесуэлой (2:0).
Фото: РФС
- Я и предполагал, что сборная России выиграет со счетом 2:0 - ничего удивительного нет. Выводы будем делать, когда национальная команда будет играть в отборочном этапе. А так... В очередной раз сыграли у себя дома, при полных трибунах, при хорошем настроении. Обыграли среднюю команду - никакого риска, все нормально.
Все сыграли на хорошем уровне - ну тут зачем делать выводы? Венесуэла добиралась три дня, сейчас назад будут неделю лететь. Сыграли и сыграли - все! - сказал Мостовой Rusfootball.info