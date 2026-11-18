- Парагвай планирует сыграть, либо вернуть деньги.
Когда они примут окончательное решение? Они уже это сделали. Они либо приедут в одну из дат, о которой я вам сейчас не скажу, либо вернут деньги, - цитирует Митрофанова "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре национальная команда России одержала выездную победу над Узбекистаном со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. Также подопечные Валерия Карпина одержали домашнюю победу над Венесуэлой со счетом 2:0.
На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Парагвай в этом списке располагается на 33 строчке. Сообщалось, что южноамериканская сборная должна сыграть с россиянами в 2026 году, однако товарищеская встреча не состоялась.