По информации источника, "Спартак" готов расстаться с Антоном Зиньковским в зимнее трансферное окно, футболист намерен продолжить карьеру. Отмечается, что красно-белые не смогли договориться с вингером о расторжении контракта, а летом к россиянину не было предметного интереса.
Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с лета 2022 года, в нынешнем сезоне он не провел ни одного матча за основную команду. Всего на его счету 87 выходов на поле в составе красно-белых, 7 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт игрока со столичным клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
Напомним, что ранее Зиньковский выступал за самарские "Крылья Советов", "Чертаново", "Сочи" и "Зенит-2". На счету 30-летнего футболиста три матча в составе национальной сборной России.
Источник: Metaratings.
"Спартак" не может договориться с футболистом о расторжении контракта - источник
Московский "Спартак" хочет расстаться с российским футболистом.
Фото: ФК "Спартак"