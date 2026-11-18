"Ахмат" провёл только одну игру под руководством Ролана Александровича Гусева.
Не думаю, что там можно было что-то сильно поменять. Но есть определённые изменения в структуре игры.Плюс можно ориентироваться на игры его "Динамо" в конце прошлого сезона. Понятно, что есть определённые трудности при подготовке: ты объективно не можешь владеть всей информацией. В любом случае мы больше опираемся на свою игру", - приводит слова Игдисамова "Чемпионат".
В субботу, 21 ноября, состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и грозненским "Ахматом". Встреча пройдет на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Ролан Гусев возглавил грозненский клуб 2 ноября. В текущем сезоне под его руководством команда провела 1 встречу, где одержала победу. В прошлом сезоне специалист был главным тренером "Динамо".