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Белоус подвел итоги группового этапа Лиги наций: сумасшедшие результаты
Сегодня, 13:16
Известный футбольный специалист Юрий Белоус в интервью
Rusfootball.info
высказался об итогах группового этапа Лиги наций.
Фото: ФК "Ростов"
- Ну, сумасшедшие совершенно результаты в последнем туре.
Норвегия посмотрела, как мы перевернули игру в Узбекистане, и тоже ушла с 0:2 на 3:2. Если серьезно, то интрига невероятная была во всех группах. Казалось бы, всего-то Лига Наций, но норвежцы радовались так, будто не здесь вышли в четвертьфинал, а на чемпионате мира.
Италия в очередной раз никуда не попала. Вроде бы только что разобрали Францию 3:1 и тут получают 1:4 от Бельгии. Работа Манчини уже вызывает сомнения, что и в "Зените" было постоянно. Мне кажется, и в Италии к нему не лучшее отношение.
Что прервалась невероятная серия испанцев, так рано или поздно все хорошее заканчивается. Англия на сегодня – это команда топ-уровня. В этом поражении не вижу ничего удивительного.
Сложнее объяснить, как Голландия после победы 7:0 над греками могла так оконфузиться в Германии. Негоже законодателям футбольной моды, тем более с таким конструктором игры, как Хави, - сказал Белоус.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Юрий Белоус
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Сборная Нидерландов
Сборная Германии
Сборная Англии
Автор:
Данил Пелих
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