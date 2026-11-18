Известный футбольный специалист Юрий Белоус в интервью Rusfootball.info высказался об итогах группового этапа Лиги наций.

Фото: ФК "Ростов"

- Ну, сумасшедшие совершенно результаты в последнем туре.

Норвегия посмотрела, как мы перевернули игру в Узбекистане, и тоже ушла с 0:2 на 3:2. Если серьезно, то интрига невероятная была во всех группах. Казалось бы, всего-то Лига Наций, но норвежцы радовались так, будто не здесь вышли в четвертьфинал, а на чемпионате мира.Италия в очередной раз никуда не попала. Вроде бы только что разобрали Францию 3:1 и тут получают 1:4 от Бельгии. Работа Манчини уже вызывает сомнения, что и в "Зените" было постоянно. Мне кажется, и в Италии к нему не лучшее отношение.Что прервалась невероятная серия испанцев, так рано или поздно все хорошее заканчивается. Англия на сегодня – это команда топ-уровня. В этом поражении не вижу ничего удивительного.Сложнее объяснить, как Голландия после победы 7:0 над греками могла так оконфузиться в Германии. Негоже законодателям футбольной моды, тем более с таким конструктором игры, как Хави, - сказал Белоус.